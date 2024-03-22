Следственный комитет России начал расследование теракта в "Крокус сити холле"

Следователи завели дело после атаки на "Крокус сити холл". Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.
Дело заведено по статье 205 УК РФ, сказано в официальном сообщении ведомства.
Там также добавили, что на место происшествия уже отправились сотрудники управления СК РФ по Подмосковью.
Напомним, стрельба в в "Крокус сити холле" произошла вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". По неподтверждённым пока данным, погибших может быть от 12 до 40 человек. Пострадали 130 человек.
Вся информация о пострадавших и погибших ещё будет уточняться официальными лицами.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.