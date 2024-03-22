Следственный комитет России начал расследование теракта в "Крокус сити холле"

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СК возбудил дело о теракте после стрельбы в "Крокус сити холле"

0:41
Происшествия » Теракты

Следователи завели дело после атаки на "Крокус сити холл". Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

СК возбудил дело о теракте после стрельбы в "Крокус сити холле"
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дело заведено по статье 205 УК РФ, сказано в официальном сообщении ведомства.

Там также добавили, что на место происшествия уже отправились сотрудники управления СК РФ по Подмосковью.

Напомним, стрельба в в "Крокус сити холле" произошла вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". По неподтверждённым пока данным, погибших может быть от 12 до 40 человек. Пострадали 130 человек.

Вся информация о пострадавших и погибших ещё будет уточняться официальными лицами.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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