Следственный комитет России начал расследование теракта в "Крокус сити холле"

СК возбудил дело о теракте после стрельбы в "Крокус сити холле"

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Следователи завели дело после атаки на "Крокус сити холл". Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

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Дело заведено по статье 205 УК РФ, сказано в официальном сообщении ведомства.

Там также добавили, что на место происшествия уже отправились сотрудники управления СК РФ по Подмосковью.

Напомним, стрельба в в "Крокус сити холле" произошла вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". По неподтверждённым пока данным, погибших может быть от 12 до 40 человек. Пострадали 130 человек.

Вся информация о пострадавших и погибших ещё будет уточняться официальными лицами.