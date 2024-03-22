МИД Белоруссии дал комментарий по поводу случившегося в "Крокусе"

МИД Белоруссии назвал теракт в Москве "чудовищным"

0:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

МИД Белоруссии назвали теракт в "Крокусе" чудовищным и не имеющим оправданий.