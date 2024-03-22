Теракт в "Крокус Сити Холле": меры безопасности в регионе усилены

В Подмосковье и Москве усиливаются меры безопасности в связи с терактом

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в Москве и Подмосковье усилены меры безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under GNU Free Documentation License

Сотрудники ДПС при усиленном вооружении перекрыли дороги к месту происшествия. Вводятся проверки документов и обыски автомобилей без объяснения причин.

В аэропортах Москвы усилены меры безопасности, и граждан просят прибывать к рейсам и регистрации заранее.

Сергей Собянин отменил в Москве все массовые мероприятия в выходные.

В связи с тем, что некоторым террористам якобы удалось скрыться, меры безопасности пока будут сохраняться максимальные. Граждан просят соблюдать спокойствие и относиться с пониманием.