На месте теракта в "Крокус Сити Холл" прогремел второй взрыв

В "Крокусе" прогремел второй взрыв

0:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Оперативные службы сообщают о втором взрыве в здании "Крокус Сити Холла"