В Госдуме пообещали найти и уничтожить атаковавших "Крокус сити холл" террористов

В Госдуме прокомментировали нападение на "Крокус сити холл". Об этом пишут РИА "Новости".
Как заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, боевиков найдут и отомстят им.
— Неизвестные, пока, ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в "Крокус Сити Холле", но мы найдём и убийц и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной Думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим, — заявил Андрей Картаполов.
Ранее в ФСБ заявили, что все оперативные службы уже работают на месте теракта. По последним данным, погибли от 12 до 40 человек. На место выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". Вооружённые люди начали стрелять в мирных граждан. Сейчас здание "Крокус сити холла" объято огнём.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.