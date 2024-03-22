В Госдуме пообещали найти и уничтожить атаковавших "Крокус сити холл" террористов

Картаполов: террористов, атаковавших "Крокус сити холл" найдут и отомстят им

0:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

В Госдуме прокомментировали нападение на "Крокус сити холл". Об этом пишут РИА "Новости".

Фото: mil.ru by Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Как заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, боевиков найдут и отомстят им.

— Неизвестные, пока, ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в "Крокус Сити Холле", но мы найдём и убийц и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной Думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим, — заявил Андрей Картаполов.

Ранее в ФСБ заявили, что все оперативные службы уже работают на месте теракта. По последним данным, погибли от 12 до 40 человек. На место выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". Вооружённые люди начали стрелять в мирных граждан. Сейчас здание "Крокус сити холла" объято огнём.