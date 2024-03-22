Теракт в Подмосковье: 40 погибших

112: количество погибших в "Крокус Сити Холле" составило 40 человек на данный момент

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Число погибших в "Крокус Сити Холле" составило около 40 человек.

Фото: Wikipedia by Крокус Экспо is licensed under CC BY-SA 4.0