Предпринимают необходимые меры: ФСБ прокомментировало атаку на "Крокус Сити Холл"

ФСБ предпринимает необходимые меры из-за стрельбы в "Крокус Сити Холле"

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ФСБ предпринимает необходимые меры из-за стрельбы в "Крокус Сити Холле".

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вечером 22 марта вооружённая группа людей открыла стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле". Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Террористы по состоянию на 21:28 мск всё ещё находятся в здании.