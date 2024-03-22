В результате массового дорожно-транспортного происшествия в Калужской области погибли два человека

Прокуратура региона сообщает о гибели двух человек в ДТП, где столкнулись три грузовика и четыре легковых автомобиля в Калужской области.
Прокуратура сообщила, что авария произошла около 15.20 на 387-м километре дороги А-108 "Московское большое кольцо".
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей: трех грузовых и четырех легковых. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте", — сообщается в прокуратуре.
Согласно информации от УМВД Калужской области, водитель грузовика "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем Mercedes-Benz, который стоял на светофоре на красный сигнал. В результате удара легковой Mercedes-Benz произошло столкновение с грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом, который стоял впереди. Фотографии, опубликованные прокуратурой и полицией, демонстрируют, что легковушка была почти полностью раздавлена грузовиком.
УМВД информирует, что на данном участке дороги сейчас действует реверсивный режим движения.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.