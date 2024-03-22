При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Посадка воздушного судна произошла без происшествий. Вчера, 21 марта, в ходе посадки самолета в Перми, пилоты столкнулись с попыткой ослепления лазером. Эту информацию распространил телеграм-канал Aviaincident.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Когда международный рейс ZF 4164 из Пхукета в Пермь находился на финальном подходе, примерно в 5 км от Международного аэропорта "Большое Савино", экипаж заметил зеленый лазерный луч справа от посадочного курса.

Тем не менее, посадка "Боинга-767" прошла успешно и вовремя согласно расписанию, сообщает properm.ru.