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При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером

0:42
Происшествия

Посадка воздушного судна произошла без происшествий. Вчера, 21 марта, в ходе посадки самолета в Перми, пилоты столкнулись с попыткой ослепления лазером. Эту информацию распространил телеграм-канал Aviaincident.

При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Когда международный рейс ZF 4164 из Пхукета в Пермь находился на финальном подходе, примерно в 5 км от Международного аэропорта "Большое Савино", экипаж заметил зеленый лазерный луч справа от посадочного курса.

Тем не менее, посадка "Боинга-767" прошла успешно и вовремя согласно расписанию, сообщает properm.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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