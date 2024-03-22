При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером

Посадка воздушного судна произошла без происшествий. Вчера, 21 марта, в ходе посадки самолета в Перми, пилоты столкнулись с попыткой ослепления лазером. Эту информацию распространил телеграм-канал Aviaincident.
Когда международный рейс ZF 4164 из Пхукета в Пермь находился на финальном подходе, примерно в 5 км от Международного аэропорта "Большое Савино", экипаж заметил зеленый лазерный луч справа от посадочного курса.
Тем не менее, посадка "Боинга-767" прошла успешно и вовремя согласно расписанию, сообщает properm.ru.
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