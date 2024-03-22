Сбежавшего из больницы пациента с туберкулезом поймали под Волгоградом

Волгоградские официальные лица привели обратно в медицинское учреждение пациента с открытой формой туберкулеза, который сбежал, как сообщает региональное Главное управление Федеральной службы судебных приставов. Согласно информации, мужчине просто надоело проходить лечение.
В конце 2023 года житель Волгограда был отправлен в областной туберкулезный диспансер для обязательного лечения. Тем не менее, впоследствии он решил покинуть медицинское учреждение и направился в Суровикино.
В течение некоторого времени он укрывался от сотрудников службы приставов, однако вскоре был всё же обнаружен ими и возвращен обратно врачам.
За побег пациента были применены административные меры в соответствии со статьей 17.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — наложен штраф, сообщает novostivolgograda.ru.
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