Сбежавшего из больницы пациента с туберкулезом поймали под Волгоградом

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Волгоградские официальные лица привели обратно в медицинское учреждение пациента с открытой формой туберкулеза, который сбежал, как сообщает региональное Главное управление Федеральной службы судебных приставов. Согласно информации, мужчине просто надоело проходить лечение.

Фото: мвд.рф

В конце 2023 года житель Волгограда был отправлен в областной туберкулезный диспансер для обязательного лечения. Тем не менее, впоследствии он решил покинуть медицинское учреждение и направился в Суровикино.

В течение некоторого времени он укрывался от сотрудников службы приставов, однако вскоре был всё же обнаружен ими и возвращен обратно врачам.

За побег пациента были применены административные меры в соответствии со статьей 17.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — наложен штраф, сообщает novostivolgograda.ru.