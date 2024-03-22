Школьник из Черногорска проиграл в онлайн-игру 236 тысяч рублей — победили мошенники

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предупреждение МВД Хакасии: Онлайн-игры могут быть путем для мошенников, попавших до ваших детей. Недавно, жительница Черногорска потеряла 236 тысяч рублей из-за действий своего сына, несущего ответственность.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Глава отдела МВД в Черногорске, Андрей Гительман, посетил школу № 5 на этой неделе и провел беседу с учениками седьмого класса. Выбор места для визита был обдуманным: один из учеников этой школы стал жертвой мошенников, играя в онлайн-игру.

Подросток попытался получить промокод для игры через Telegram. Для этого незнакомцы попросили сообщать коды из SMS. На самом деле, эти коды использовались для подтверждения операций по списанию денег с карты его матери.

Злоумышленники используют те же методы обмана с детьми, что и с взрослыми: фишинг, социальная инженерия, перепродажа аккаунтов.

Полиция советует родителям интересоваться жизнью и интересами своих детей. Важно привить им основы финансовой грамотности и объяснить, что реквизиты банковских карт и SMS-коды не следует сообщать посторонним лицам, сообщает newkhakasiya.online.