В Красноярске мужчина лежал на путях и чудом не погиб под колесами поезда

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Октябрьском районе Красноярска случился инцидент, когда мужчина оказался на железнодорожных путях и чудом избежал гибели под колесами поезда. Благодаря своевременному реагированию машиниста удалось избежать трагедии. По информации пресс-службы Красноярской железной дороги, событие произошло сегодня, 22 марта, около 14 часов.

Фото: wikimapia by Anthony Ivanoff

Машинист грузового поезда следовал по маршруту между станцией Бугач и платформой Северное шоссе, когда заметил человека, лежащего на путях.

Локомотивная бригада среагировала оперативно, применив экстренное торможение. Поезд остановился над мужчиной, слегка задев его выступающими частями корпуса. Сотрудники вызвали скорую помощь, медики оказали первую помощь и доставили пострадавшего в больницу.

Причины того, почему мужчина оказался на рельсах и его состояние в момент происшествия, пока неизвестны. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств инцидента, сообщает prmira.ru.