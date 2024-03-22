В Екатеринбурге мать-убийцу троих детей суд отправил в психбольницу

Женщина из Екатеринбурга, Анастасия Петрова, которая в декабре 2022 года убила троих своих детей, была признана невменяемой и направлена на обязательное лечение. Согласно Следственному комитету по Свердловской области, судебно-медицинская экспертиза подтвердила ее невменяемость, и в пятницу, 22 марта, суд принял решение отправить ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Напомним, что ужасное преступление было совершено в одном из домов на улице Бажова. Мать троих детей, под влиянием, как она утверждала, "злых сил", погубила своих детей, которым было 2007, 2012 и 2022 годов рождения. Отец детей в тот момент отсутствовал.
В ходе расследования были проведены различные экспертизы, включая медицинское освидетельствование женщины, молекулярно-генетические и почерковедческие исследования. Было допрошено более 20 свидетелей.
Анастасия Петрова будет проходить лечение в специализированном стационаре с интенсивным наблюдением, сообщает tagilcity.ru.
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