В Екатеринбурге мать-убийцу троих детей суд отправил в психбольницу

Мать, убившую троих детей в Екатеринбурге, отправили на принудительное лечение

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Женщина из Екатеринбурга, Анастасия Петрова, которая в декабре 2022 года убила троих своих детей, была признана невменяемой и направлена на обязательное лечение. Согласно Следственному комитету по Свердловской области, судебно-медицинская экспертиза подтвердила ее невменяемость, и в пятницу, 22 марта, суд принял решение отправить ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Напомним, что ужасное преступление было совершено в одном из домов на улице Бажова. Мать троих детей, под влиянием, как она утверждала, "злых сил", погубила своих детей, которым было 2007, 2012 и 2022 годов рождения. Отец детей в тот момент отсутствовал.

В ходе расследования были проведены различные экспертизы, включая медицинское освидетельствование женщины, молекулярно-генетические и почерковедческие исследования. Было допрошено более 20 свидетелей.

Анастасия Петрова будет проходить лечение в специализированном стационаре с интенсивным наблюдением, сообщает tagilcity.ru.