В результате ДТП на северо-востоке Москвы двоих человек госпитализировали с переломами

В северо-восточной части столицы РФ произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Два человека пострадали, передал источник Телеканала "360".
Утром 22 марта произошло столкновение с участием трёх автомобилей и автобуса. Водитель, управлявший общественным транспортом, остался заблокирован внутри. На место прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента отжали дверь автобуса и вытащили мужчину.
Два человека, которые были в салоне общественного транспорта, пострадали. У одного диагностирован перелом поясницы, у другого переломы незначительные. Оба госпитализированы. В машинах, протараненных автобусом, никого не было.
Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.
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