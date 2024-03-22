В результате ДТП на северо-востоке Москвы двоих человек госпитализировали с переломами

В Москве произошла массовая авария, в результате которой два человека получили переломы

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В северо-восточной части столицы РФ произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Два человека пострадали, передал источник Телеканала "360".

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Утром 22 марта произошло столкновение с участием трёх автомобилей и автобуса. Водитель, управлявший общественным транспортом, остался заблокирован внутри. На место прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента отжали дверь автобуса и вытащили мужчину.

Два человека, которые были в салоне общественного транспорта, пострадали. У одного диагностирован перелом поясницы, у другого переломы незначительные. Оба госпитализированы. В машинах, протараненных автобусом, никого не было.

Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.