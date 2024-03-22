В Москве автомобиль врезался в столб: два человека погибли

В Лосиноостровском районе в северо-восточной части Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате два человека погибли, один был госпитализирован.
Машина врезалась в в фонарный столб, передал источник Телеканала "360". Сотрудники экстренных служб прибыли на место аварии в 04:16. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen в машине зажало троих человек.
Спасатели деблокировали единственного выжившего. Он был передан бригаде скорой помощи. Два человека погибли.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.