В Москве автомобиль врезался в столб: два человека погибли

На северо-востоке Москвы в результате ДТП погибли два человека человека

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Лосиноостровском районе в северо-восточной части Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате два человека погибли, один был госпитализирован.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Машина врезалась в в фонарный столб, передал источник Телеканала "360". Сотрудники экстренных служб прибыли на место аварии в 04:16. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen в машине зажало троих человек.

Спасатели деблокировали единственного выжившего. Он был передан бригаде скорой помощи. Два человека погибли.