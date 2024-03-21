В Англии женщина решила помериться силами в армрестлинг с незнакомым мужчиной в пабе и сильно пожалела

LADBible: женщина решила помериться силами в армрестлинг с незнакомым мужчиной и сломала кость

0:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из пабов Англии произошел необычный случай, когда женщина решила испытать свои силы в армрестлинге с незнакомым мужчиной и в результате сломала себе кость.

Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

История о том, как веселое соревнование обернулось серьезными последствиями, привлекла внимание интернет-публики благодаря публикации на портале LADBible.

Дейзи Джонсон вспоминает, что находилась в баре со своими друзьями, когда к ним подошел незнакомец, утверждавший, что занимается в тренажерном зале. Эта информация побудила Дейзи предложить мужчине посоревноваться в армрестлинге. В результате дружеского поединка женщина получила серьезную травму.

По ее словам, в середине поединка ее рука громко хрустнула, и позже стало ясно, что у нее спиральный перелом плечевой кости и плеча. Пребывание в больнице заняло у Дейзи целых четыре дня, а восстановление после травмы до сих пор не завершено.