В Англии женщина решила помериться силами в армрестлинг с незнакомым мужчиной в пабе и сильно пожалела

В одном из пабов Англии произошел необычный случай, когда женщина решила испытать свои силы в армрестлинге с незнакомым мужчиной и в результате сломала себе кость.
История о том, как веселое соревнование обернулось серьезными последствиями, привлекла внимание интернет-публики благодаря публикации на портале LADBible.
Дейзи Джонсон вспоминает, что находилась в баре со своими друзьями, когда к ним подошел незнакомец, утверждавший, что занимается в тренажерном зале. Эта информация побудила Дейзи предложить мужчине посоревноваться в армрестлинге. В результате дружеского поединка женщина получила серьезную травму.
По ее словам, в середине поединка ее рука громко хрустнула, и позже стало ясно, что у нее спиральный перелом плечевой кости и плеча. Пребывание в больнице заняло у Дейзи целых четыре дня, а восстановление после травмы до сих пор не завершено.
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