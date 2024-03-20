В Москве спасатели вытащили двоих мужчин, которых завалило землёй

Под Царицынским путепроводом в Москве в результате происшествия из-под завалом земли вытащили двоих мужчин. О подробностях проинформировал источник Телеканала "360".
Пострадавших завалило землёй рядом с железнодорожными путями. На место случившегося приехали медики. Врачи осмотрели спасённых мужчин.
"Со слов пострадавших, они работали вдвоём. Никого под завалами больше нет", — передал источник.
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