В Москве спасатели вытащили двоих мужчин, которых завалило землёй

Двое мужчин оказались заваленными под землёй у железной дороги в Москве

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Царицынским путепроводом в Москве в результате происшествия из-под завалом земли вытащили двоих мужчин. О подробностях проинформировал источник Телеканала "360".

Фото: Own work by Artur Andrzej is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пострадавших завалило землёй рядом с железнодорожными путями. На место случившегося приехали медики. Врачи осмотрели спасённых мужчин.

"Со слов пострадавших, они работали вдвоём. Никого под завалами больше нет", — передал источник.

Ранее сообщалось об обрушении на шахте "Пионер" в Амурской области. ЧП привело к 13 пострадавшим.