Криминальный авторитет в Удмуртии обвиняется в занимании вершины преступной иерархии

В Удмуртии судят криминального авторитета

2:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Перед судом в Удмуртии предстанет криминальный авторитет, обладающий статусом "положенца". Его обвиняют в "занимании высшего положения в преступной иерархии". Об этом сообщает udm-info.ru.

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По данным следствия, в октябре-ноябре 2021 года обвиняемый, находясь в СИЗО, был признан "положенцем", что означает, что он обладал властными полномочиями в отношении лиц, придерживающихся криминальной идеологии.

"Занимая высшее положение в преступной иерархии, обвиняемый управлял как самостоятельно, так и через своих подчиненных, поддерживал криминальную среду, собирал деньги для общей кассы, разрешал конфликты между заключенными, назначал лиц на низшие позиции в иерархии и оказывал покровительство тем, кто планировал преступления, а также выполнял другие обязанности", — прокомментировали в прокуратуре.

Кроме того, находясь в следственном изоляторе, он попытался уничтожить доказательства своей преступной деятельности, чтобы избежать уголовной ответственности.

"За такие действия предусмотрено наказание в виде до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей", — добавили в прокуратуре.

Обвинительное заключение по этому делу утверждено заместителем прокурора Удмуртии, и в скором времени дело будет передано в суд.

Это уже второй судебный процесс в Удмуртии против лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Ранее был осужден "вор в законе".

На заметку:

По данным ФСИН, в иерархии преступного мира высший статус имеет "вор в законе", затем идет "положенец" (кандидат на звание вора), и далее — "смотрящий".

"Вор в законе" назначает положенцев на определенной территории, которые могут действовать от его имени в его отсутствие. Положенец, в свою очередь, может назначить смотрящего на этой территории.

"Воры в законе" получают свое звание на специальных собраниях, проводимых другими высшими авторитетами. Это звание дается пожизненно и сопряжено с определенными обязанностями. Статус может быть лишен только на специальном собрании воров в законе, и на его место может быть назначен один из "положенцев".