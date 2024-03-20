Семь человек пропали без вести после крушения южнокорейского танкера у берегов Японии

Южнокорейский танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Танкер Keoyoung Sun под флагом Южной Кореи, перевозящий химические вещества, перевернулся у берегов Японии, сообщает Kyodo News.

Фото: commons.wikimedia.org by Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия с южнокорейского танкера-химовоза утром в среду. Судно стояло на якоре возле острова Мутсуре в водах у юго-западной японской префектуры Ямагути, пережидая непогоду. Члены экипажа сообщили, что танкер накренился. Позже стало известно, что он перевернулся. В зоне ЧП продолжает бушевать шторм, что усложняет работу спасателей.

В результате действий береговой охраны удалось эвакуировать четверых членов экипажа, которые спустили на воду спасательный плот. Поиски ещё семерых человек продолжаются – они пропали без вести. По данным телеканала NHK, в состав экипажа входили восемь граждан Индонезии, двое жителей Южной Кореи и один гражданин Китайской Народной Республики. О том, кого именно удалось спасти, как и о состоянии эвакуированных моряков, ничего не сообщается. Кроме того, пока нет данных о грузе, который мог находиться в резервуарах танкера.

По данным портала Balticshipping, Keoyoung Sun относится к категории химовозов-нефтевозов с валовым тоннажем в 870 тонн. Он был построен в 1996 году в Японии, в данный момент ходит под флагом Южной Кореи.