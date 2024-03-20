Служебный роман в полиции Нижнего Новгорода привёл к судебным разбирательствам

История любви полицейского к следователю в Нижнем Новгороде закончилась в суде

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Новгороде начался суд над Романом Ланским, получившим известность за свою неадекватную, маниакальную любовь к своей начальнице — следователю оперативного отдела.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В течение нескольких месяцев оперуполномоченный полиции преследовал следователя полиции, следил за ней, портил имущество, шантажировал и угрожал.

Девушка-следователь уволилась из полиции, но бывший подчинённый продолжал ее преследовать, писать о ней порочащие честь и достоинство посты в социальных сетях.

Девушка неоднократно обращалась в полицию, но там действенных мер не принимали в течение долгого времени, не желая "выносить сор из избы". Тогда бывшая следователь сама обратилась в СМИ, и глава следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, было возбуждено уголовное дело. Скрывшийся Роман Ланской был объявлен в федеральный розыск и задержан в Москве.

Теперь Ланской обвиняется по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества и грабеж. Как грабёж расценивается его действие на одной из встреч с девушкой, когда он сорвал с неё браслет.

Потерпевшая просит назначить наказание в виде лишения свободы для Ланского, чтобы он понес справедливое наказание за свои действия.