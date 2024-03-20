Служебный роман в полиции Нижнего Новгорода привёл к судебным разбирательствам

В Нижнем Новгороде начался суд над Романом Ланским, получившим известность за свою неадекватную, маниакальную любовь к своей начальнице — следователю оперативного отдела.
В течение нескольких месяцев оперуполномоченный полиции преследовал следователя полиции, следил за ней, портил имущество, шантажировал и угрожал.
Девушка-следователь уволилась из полиции, но бывший подчинённый продолжал ее преследовать, писать о ней порочащие честь и достоинство посты в социальных сетях.
Девушка неоднократно обращалась в полицию, но там действенных мер не принимали в течение долгого времени, не желая "выносить сор из избы". Тогда бывшая следователь сама обратилась в СМИ, и глава следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, было возбуждено уголовное дело. Скрывшийся Роман Ланской был объявлен в федеральный розыск и задержан в Москве.
Теперь Ланской обвиняется по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества и грабеж. Как грабёж расценивается его действие на одной из встреч с девушкой, когда он сорвал с неё браслет.
Потерпевшая просит назначить наказание в виде лишения свободы для Ланского, чтобы он понес справедливое наказание за свои действия.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.