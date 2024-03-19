Случай хулиганства во время президентских выборов: хроника событий

Мужчину могут посадить на семь лет за взрыв петарды в мэрии Черногорска

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Городской суд Черногорска в Хакасии и Министерство Внутренних Дел рассказали о случае нарушения общественного порядка во время президентских выборов. Вечером 15 марта 28-летний житель Усть-Абакана взорвал петарду в здании администрации Черногорска, где располагалась территориальная избирательная комиссия — сообщает newkhakasiya. online.

Фото: usmarshals.gov by United States Marshals Service is licensed under United States Department of Justice employee

Следственный отдел ОМВД России по Черногорску возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Мужчина, бросивший петарду, выполнил инструкции телефонных мошенников, которые запугали его угрозами. Он поджег и бросил петарду по указанию мошенников, опасаясь последствий.

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии, и у него изъяли остальные пиротехнические устройства. Расследование продолжается, а подозреваемого временно заключили под стражу на два месяца. За хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору ему грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет. Кроме того, он может быть осужден за использование взрывного устройства, что повлечет от пяти до восьми лет тюремного заключения.