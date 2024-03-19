Красноярск: женщина в состоянии алкогольного опьянения избивает трехлетнего мальчика на улице

Жительницу Красноярска обвиняют в избиении чужого ребенка на улице

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске свидетели утверждают, что 39-летняя женщина избивала трехлетнего соседского мальчика на улице и заставляла его произносить непристойные слова. Видеозапись произошедшего была опубликована в телеграм-канале "ЧП Красноярск". По словам свидетелей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и нападала на ребенка. На опубликованных кадрах видно, как она оскорбляет его и заставляет повторять непристойные выражения.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Полиция сообщила, что инцидент произошел 17 марта на улице Вильского. По данным МВД, 46-летняя мать мальчика просила свою соседку присмотреть за ним, как она уже делала ранее.

Мать мальчика узнала о произошедшем от сотрудников полиции.

По словам самой соседки, она шла с мальчиком в магазин, и по пути обратно он случайно схватил сумку с продуктами, которые разлетелись по земле. Женщина заявила, что решила его наказать и дернула за куртку. В этот момент к ней подошла незнакомка и начала снимать происходящее на видео. Это вызвало гнев соседки, после чего она начала оскорблять и материться.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и опрашивают свидетелей. Материал о случившемся направят в прокуратуру Октябрьского района — сообщает prmira. ru.