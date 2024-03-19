Избегайте трагедий в горах: важные советы от экспертов

Они могли выжить: роковые ошибки туристов, погибших под лавиной на Камчатке

2:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В горах Камчатки произошла трагедия: группу из 11 туристов сбросило с гребня сильным порывом ветра, заставив их скатиться в ложбину по склону, после чего на них обрушилась снежная лавина. Только вчера удалось извлечь тело 44-летней бухгалтера Татьяны Некрасовой, а тело 19-летнего Глеба Пылева нашли лишь сегодня утром.

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С учетом предупреждений пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю в начале марта 2024 года, напоминая о крайней опасности выхода к горным массивам в текущее время, организаторам подобных экстремальных поездок грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за предоставление услуг ненадлежащего качества, приведшее по неосторожности к гибели двух или более человек, за что может быть назначено лишение свободы от шести до десяти лет, подчеркнула юрист Людмила Качанова — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Екатерина Гогина, координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", который обладает профессиональным опытом поиска в горах, подчеркнула важность знаний поведения в горах, чтобы избежать подобных трагедий, особенно в преддверии сезона отпусков. Она отметила, что при наличии опыта, регистрации группы и соответствующего снаряжения риски могут быть сведены к минимуму. Важно также регистрировать каждый маршрут и подробно информировать о планах, так как эти данные могут спасти жизни в случае чрезвычайной ситуации.

Помимо этого, участникам группы рекомендуется постоянно поддерживать связь по спутниковому или мобильному телефону. Гогина также отметила, что важно не переоценивать свои силы и быть готовым к самостоятельному выживанию в случае ЧП.

Не смотря на невозможность точного прогнозирования лавинных обрушений, профессионалы могут переносить даты поездок, учитывая изменения погодных условий. При наличии хорошей физической подготовки и знаний о поведении в лавине, шансы на выживание возрастают. Для облегчения поисковых работ в горах, советуется использовать яркую одежду, иметь при себе специальные сигнальные средства и запасы пищи и воды, так как ожидание помощи может затянуться.