Происшествие в Волгограде: смерть пассажира на борту самолета во время посадки

Пассажир скончался во время посадки самолета в Волгограде

В результате происшествия, случившегося 18 марта в аэропорту Волгограда, пассажир скончался во время посадки на самолет, сообщает novostivolgograda. ru. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

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Стюардессы оперативно вызвали медицинский персонал аэропорта, который незамедлительно начал оказывать первую помощь. По прибытии скорой помощи реанимационные действия продолжились на борту, однако спасти пассажира не удалось.

Все остальные пассажиры были эвакуированы из самолета и размещены в здании терминала аэропорта.

Через три часа после происшествия борт смог продолжить свой рейс в Екатеринбург.