Происшествие в Волгограде: смерть пассажира на борту самолета во время посадки

В результате происшествия, случившегося 18 марта в аэропорту Волгограда, пассажир скончался во время посадки на самолет, сообщает novostivolgograda. ru. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

