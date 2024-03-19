Житель Казани, которого обвиняют в убийстве 31 пенсионерки, признал себя виновным, но позже отказался от своих слов и обвинил следствие

Житель Казани, обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки, заявил о давлении со стороны следователей

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Житель Казани, которого обвиняют в том, что он ездил в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород и ещё 11 городов, чтобы убивать пенсионерок, сначала признал вину, но позже внезапно заявил, что он невиновен.

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По версии следствия, мужчина притворялся сотрудником коммунальных услуг, чтобы пожилые женщины пускали его в свои квартиры. Когда он оказывался внутри, он убивал хозяек квартир и забирал их деньги. Всего на его счету 31 жертва.

Обвиняемый отказался от своих прежних слов и заявил, что давал показания против самого себя только потому, что на него давили следователи. Чтобы доказать свою непричастность к совершённым преступлениям, он сказал, что никогда не был в указанных городах, а также стал приводить новые детали, которые расходятся с прежней версией и указывают на её нелогичность.

Окончательное решение суда пока неизвестно. Ранее для мужчины запрашивали пожизненное заключение.