Житель Казани, которого обвиняют в убийстве 31 пенсионерки, признал себя виновным, но позже отказался от своих слов и обвинил следствие

Житель Казани, которого обвиняют в том, что он ездил в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород и ещё 11 городов, чтобы убивать пенсионерок, сначала признал вину, но позже внезапно заявил, что он невиновен.
По версии следствия, мужчина притворялся сотрудником коммунальных услуг, чтобы пожилые женщины пускали его в свои квартиры. Когда он оказывался внутри, он убивал хозяек квартир и забирал их деньги. Всего на его счету 31 жертва.
Обвиняемый отказался от своих прежних слов и заявил, что давал показания против самого себя только потому, что на него давили следователи. Чтобы доказать свою непричастность к совершённым преступлениям, он сказал, что никогда не был в указанных городах, а также стал приводить новые детали, которые расходятся с прежней версией и указывают на её нелогичность.
Окончательное решение суда пока неизвестно. Ранее для мужчины запрашивали пожизненное заключение.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман