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Как и кому профессор УрФУ отдала 15 миллионов рублей, из-за которых пришла на выборы с "зелёнкой"

Педагога УрФУ, задержанную на выборах с "зелёнкой", обманули лжесотрудники ФСБ

1:32
Происшествия

Профессор из Уральского федерального университета, доктор наук Эмилия Н., стала жертвой мошенников. Они выдавали себя за сотрудников ФСБ и Центробанка, утверждая, что её сбережения находятся под угрозой похищения, и уговорили её перевести деньги на "безопасный счет".

Педагога УрФУ, задержанную на выборах с "зелёнкой", обманули лжесотрудники ФСБ
Фото: commons.wikimedia.org by Eg0rk0t323 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Электронные письма с фальшивыми удостоверениями сотрудников правоохранительных органов использовались для убеждения жертвы, сообщает URA.RU.

Паникующая женщина начала перечислять деньги мошенникам с конца февраля по середину марта, итоговая сумма достигла 13 миллионов рублей. Предполагается, что ранее она уже перевела им ещё два миллиона. Общая сумма, переданная "сотрудникам ФСБ и Центробанка", составила 15 миллионов рублей. Часть этой суммы была из её личных накоплений, а часть, включая несколько миллионов, была взята в кредит.

Впоследствии женщина осознала, что стала жертвой аферистов. Ей было предложено вернуть деньги в обмен на то, чтобы она появилась на избирательном участке и испортила бюллетени. С отчаянием она явилась на выборы с "зелёнкой". Источник сообщил, что схема, скорее всего, была разработана в Украине.

Подчеркивается, что жалко профессора как личность, так как понятно, что она была обманута, и, возможно, не осознавала последствий своих действий. Однако это не освобождает её от ответственности. В связи с этим её арестовали на 15 суток, и, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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