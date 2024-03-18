Россиянку, которая участвовала в подготовке теракта в Крыму, спецслужбы задержали в Симферополе

В Симферополе сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю гражданку России, которая собиралась устроить теракт в Крыму. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей российского ведомства.
Девушка готовилась организовать поджог на железной дороге для украинских спецслужб, а точнее поджечь релейный шкаф, чтобы помешать военным перевозкам. Однако силовики успели забрать у преступницы самодельные зажигательные устройства и мобильник с перепиской, где она обсуждала подготовку теракта с украинским координатором.
В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о теракте. Еще девушку подозревают в причастности к госизмене.
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