Россиянку, которая участвовала в подготовке теракта в Крыму, спецслужбы задержали в Симферополе

ФСБ задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

В Симферополе сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю гражданку России, которая собиралась устроить теракт в Крыму. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей российского ведомства.

Фото: wikimapia by Anthony Ivanoff

Девушка готовилась организовать поджог на железной дороге для украинских спецслужб, а точнее поджечь релейный шкаф, чтобы помешать военным перевозкам. Однако силовики успели забрать у преступницы самодельные зажигательные устройства и мобильник с перепиской, где она обсуждала подготовку теракта с украинским координатором.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о теракте. Еще девушку подозревают в причастности к госизмене.