Борьба с наркотиками: жители Тюменского района требуют действий полиции

Жители Тюменской области встали на борьбу с наркозакладчиками

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителями поселка Московский Тюменского района жалуются, что наркотики подбрасывают прямо под заборы частных домов на территории, выделенной под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В начале марта сельчане обнаружили следы возле своих домов и, используя камеры видеонаблюдения, заметили, что к ним подъезжают автомобили, из которых выходят неизвестные люди и начинают искать наркотики в сугробах — сообщает Megatyumen. ru.

Фото: МВД Медиа

Местные жители отмечают, что проблема наркомании и распространения наркотиков в поселке существует уже давно, но длительное время эти лица оставались незамеченными. Однако с появлением новых частных домов ситуация обострилась.

Жители поселка рассказывают, что наркоманы и распространители наркотиков регулярно проникают на территорию, оставляя разрушения за собой, включая повреждение заборов и контейнеров.

Недавнее появление наркотиков в поселке стало катализатором для массового обращения жителей в полицию. Хотя полиция начала расследование, жители утверждают, что количество наркозакладчиков не уменьшилось. На следующий день после обращения в полицию жители заметили новые следы возле своих домов.

Помимо этого, подобные инциденты происходят и в соседней деревне Дербыши.

Жители решительно намерены не оставлять проблему без внимания и коллективно следить за ситуацией в поселении. В случае, если полиция не сможет помочь, они готовы самостоятельно выявлять наркозакладчиков.