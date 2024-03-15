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Борьба с наркотиками: жители Тюменского района требуют действий полиции

Жители Тюменской области встали на борьбу с наркозакладчиками

1:30
Происшествия

Жителями поселка Московский Тюменского района жалуются, что наркотики подбрасывают прямо под заборы частных домов на территории, выделенной под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В начале марта сельчане обнаружили следы возле своих домов и, используя камеры видеонаблюдения, заметили, что к ним подъезжают автомобили, из которых выходят неизвестные люди и начинают искать наркотики в сугробах — сообщает Megatyumen. ru.

Жители Тюменской области встали на борьбу с наркозакладчиками
Фото: МВД Медиа

Местные жители отмечают, что проблема наркомании и распространения наркотиков в поселке существует уже давно, но длительное время эти лица оставались незамеченными. Однако с появлением новых частных домов ситуация обострилась.

Жители поселка рассказывают, что наркоманы и распространители наркотиков регулярно проникают на территорию, оставляя разрушения за собой, включая повреждение заборов и контейнеров.

Недавнее появление наркотиков в поселке стало катализатором для массового обращения жителей в полицию. Хотя полиция начала расследование, жители утверждают, что количество наркозакладчиков не уменьшилось. На следующий день после обращения в полицию жители заметили новые следы возле своих домов.

Помимо этого, подобные инциденты происходят и в соседней деревне Дербыши.

Жители решительно намерены не оставлять проблему без внимания и коллективно следить за ситуацией в поселении. В случае, если полиция не сможет помочь, они готовы самостоятельно выявлять наркозакладчиков.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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