Жителями поселка Московский Тюменского района жалуются, что наркотики подбрасывают прямо под заборы частных домов на территории, выделенной под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В начале марта сельчане обнаружили следы возле своих домов и, используя камеры видеонаблюдения, заметили, что к ним подъезжают автомобили, из которых выходят неизвестные люди и начинают искать наркотики в сугробах — сообщает Megatyumen. ru.
Местные жители отмечают, что проблема наркомании и распространения наркотиков в поселке существует уже давно, но длительное время эти лица оставались незамеченными. Однако с появлением новых частных домов ситуация обострилась.
Жители поселка рассказывают, что наркоманы и распространители наркотиков регулярно проникают на территорию, оставляя разрушения за собой, включая повреждение заборов и контейнеров.
Недавнее появление наркотиков в поселке стало катализатором для массового обращения жителей в полицию. Хотя полиция начала расследование, жители утверждают, что количество наркозакладчиков не уменьшилось. На следующий день после обращения в полицию жители заметили новые следы возле своих домов.
Помимо этого, подобные инциденты происходят и в соседней деревне Дербыши.
Жители решительно намерены не оставлять проблему без внимания и коллективно следить за ситуацией в поселении. В случае, если полиция не сможет помочь, они готовы самостоятельно выявлять наркозакладчиков.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.