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В республике Карачаево-Черкесия женщина плеснула краситель в урну для бюллетеней

Женщина из КЧР плеснула краситель в урну для бюллетеней

1:09
Происшествия

В результате действий женщины на избирательном участке Малокарачаевского района было возбуждено уголовное дело согласно информации от СУСК России по Карачаево-Черкесской республике.

Женщина из КЧР плеснула краситель в урну для бюллетеней
Фото: СК РФ

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", — сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 15 марта женщина, пребывая на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, вылила краситель в урну для бюллетеней. Скоро она будет доставлена на допрос в подразделение республиканского управления СК.

Похожие происшествия также были зафиксированы на избирательных участках в Москве и Борисоглебске Воронежской области, правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела против подозреваемой по статье 141 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России, ранее отмечал, что в Ростовской и Карачаево-Черкесской областях неизвестные вылили чернила в урны для бюллетеней.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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