В Италии выразили мнение о ракетных обстрелах в Донбассе и Белгороде во время проведения выборов

В Италии высказались о ракетных атаках на Донбассе и в Белгороде в день голосования

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Иностранный эксперт из Италии, журналист Андреа Лучиди, назвал обстрелы во время проведения выборов в Донецке и Белгородской области украинской провокацией, направленной против демократии и свободы не только на Донбассе, но и во всей России.

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"Украинская армия делает провокации во время выборов, и никто на Западе не говорит об этом. Я думаю, что это провокация против демократии, свободы. Не только против людей Донбасса и новых территорий, но и всех людей России.", — высказался Лучиди.

В пятницу в Петровском районе Донецка три ребенка — две девочки и мальчик — погибли из-за украинского снаряда, попавшего в частный жилой дом. Об этом сообщалось ранее в СЦКК ДНР. Кроме того, Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал ранее, что утром в пятницу по Белгороду был нанесен удар со стороны ВСУ, который унес жизни нескольких людей.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.