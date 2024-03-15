В Белгородской области была задержана россиянка, которая готовилась к совершению диверсионного акта

Россиянка, планировавшая диверсию, была задержана в Белгородской области

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации пресс-службы УФСБ в Белгородской области, гражданка России была задержана за подготовку к диверсии на объекте железной дороги по указанию украинских спецслужб.

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"Задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области", — сказано в сообщении.

В отношении преступницы уже возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 222.1 и части 3. статьи 30 о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и пункту "а" части 2 статьи 281 о диверсии, совершенной организованной группой Уголовного Кодекса Российской Федерации. Подозреваемой может грозить лишение свободы сроком до 20 лет.