Ижевск: незаконные азартные игры в кредит – расследование перед Первомайским судом

Уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр в кредит, будет рассмотрено Первомайским районным судом Ижевска. Об этом сообщает udm-info.ru.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository