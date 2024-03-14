Ижевск: незаконные азартные игры в кредит – расследование перед Первомайским судом

Житель Ижевска наладил выгодную схему получения дохода через кредиты

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр в кредит, будет рассмотрено Первомайским районным судом Ижевска. Об этом сообщает udm-info.ru.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по декабрь 2023 года подсудимый устраивал азартные игры в помещениях игорных клубов, используя игровое оборудование и интернет.

Он принимал деньги от игроков в качестве ставки в незаконной азартной игре и предоставлял им кредиты для последующей игры.

Судебное заседание назначено на 25 марта.