Ижевск: незаконные азартные игры в кредит – расследование перед Первомайским судом

Уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр в кредит, будет рассмотрено Первомайским районным судом Ижевска. Об этом сообщает udm-info.ru.
По данным следствия, в период с декабря 2021 года по декабрь 2023 года подсудимый устраивал азартные игры в помещениях игорных клубов, используя игровое оборудование и интернет.
Он принимал деньги от игроков в качестве ставки в незаконной азартной игре и предоставлял им кредиты для последующей игры.
Судебное заседание назначено на 25 марта.
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