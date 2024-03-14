Ветер повредил крышу вновь отремонтированной школы в Махачкале

Крышу школы в Махачкале сорвал сильный ветер

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно информации из Telegram-канала пресс-службы министерства образования и науки Дагестана, часть крыши махачкалинской школы №42, подвергшейся капитальному ремонту в 2023 году, была разрушена мощным ветром.

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"Из-за штормового ветра сорвало часть крыши у основного здания средней общеобразовательной школы №42 имени (Героя России) Нурмагомеда Гаджимагомедова. Пострадавших нет… Уже организованы срочные ремонтные работы", — сообщили в пресс-службе.

Как было отмечено, помещения, используемые для учебного процесса в школе, не пострадали от обрушения, что позволяет продолжать образовательные занятия.

Уточняется, что в данной школе проводился капитальный ремонт с апреля по декабрь 2023 года по региональной программе "Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан".