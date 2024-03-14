Украинские войска обстреляли ЗАЭС, упавшие снаряды находились в пяти метрах от резервуаров с дизтопливом

ВСУ произвели обстрел ЗАЭС, снаряды упали в пяти метрах от резервуаров с топливом

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ВСУ предприняли попытку атаки ЗАЭС, снаряд упал недалеко от резервуаров с дизтопливом. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, проинформированы о случившемся.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В Telegram-канале Запорожской АЭС сообщили, что украинские военнослужащие предприняли попытку нанести удар по объекту критически важной инфраструктуры атомной электростанции. Со стороны противника был сброшен снаряд без оболочки в непосредственной близости от ограждения, за которым размещены резервуары с дизельным топливом. Если бы боеприпас попал в цель, это могло привести к серьезным негативным последствиям.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук уточнил, что взрывное устройство упало всего в пяти метрах от ограды топливохранилища. В пресс-службе станции напомнили, что МАГАТЭ в своих заявлениях неоднократно указывала на недопустимость подобных атак, однако обстрелы продолжаются. Буквально на днях на атомном объекте проходила ротация экспертов Международного агентства, которые были проинформированы о данном инциденте и его потенциальных последствиях.

На Запорожской АЭС, являющейся крупнейшей в Европе, подчеркнули, что высококвалифицированный персонал обеспечивает безопасную эксплуатацию станции. С 1 сентября 2022 года на атомном объекте постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.