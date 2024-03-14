На западе Москвы водитель иномарки пострадал в результате взрыва, произошедшего в салоне машины

На Береговом проезде в Москве взорвалась иномарка

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Береговом проезде в столице РФ произошёл взрыв в машине. На тот момент в ней был человек. По сообщению источника Телеканала "360", салон был охвачен огнём. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали врачи скорой помощи.

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Огонь распространился на 1 кв. метр. Идут выяснения обстоятельств произошедшего.

Как сообщил Telegram-канал Baza, предположительно, произошёл взрыв в автомобиле Subaru. Водитель смог вывалиться из салона машины, но пострадал. Отмечается, что причиной произошедшего могло стать возгорание газового баллона.