На западе Москвы водитель иномарки пострадал в результате взрыва, произошедшего в салоне машины

На Береговом проезде в столице РФ произошёл взрыв в машине. На тот момент в ней был человек. По сообщению источника Телеканала "360", салон был охвачен огнём. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали врачи скорой помощи.
Огонь распространился на 1 кв. метр. Идут выяснения обстоятельств произошедшего.
Как сообщил Telegram-канал Baza, предположительно, произошёл взрыв в автомобиле Subaru. Водитель смог вывалиться из салона машины, но пострадал. Отмечается, что причиной произошедшего могло стать возгорание газового баллона.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.