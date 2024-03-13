Избили сверстника на видео и взбудоражили Интернет: Минобразования начало проверку по факту вопиющего инцидента в Кисловодске

Минобразования начало проверку по факту избиения школьника в Кисловодске

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кисловодске произошел случай избиения школьниками одного из сверстников, который получил широкое внимание общественности после того, как видеозапись инцидента стала вирусной в сети Интернет.

Фото: Openverse by Alexander Artyomenkov / Александр Сергеевич Артёменков is licensed under CC BY-SA 4.0

На видео, снятом на стройке, видно, как группа подростков нападает на мальчика, избивая его, в то время как на лицах нападающих видны улыбки.

Хотя инцидент произошел еще в феврале, он стал широко известен только сейчас. В ответ на общественное возмущение и требования о привлечении виновных к ответственности, региональное Министерство образования начало проведение проверки. Сотрудники министерства направились в Кисловодск для более детального изучения ситуации, сообщает newstracker.ru.

В настоящий момент проводится межведомственная проверка, которая должна выявить все обстоятельства случившегося. Планируется принятие соответствующих мер, включая возможное привлечение к уголовной или административной ответственности лиц, причастных к избиению.

Кроме того, в связи с произошедшим планируется проведение профилактических мероприятий в школе, где произошел инцидент, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и обеспечить безопасную обстановку для всех учащихся.