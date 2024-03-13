"Не сплю ночами": глухонемая девушка, на которую напал мужчина 8 марта, рассказала, что боится за свою семью

Глухонемая девушка-таксистка Виктория, на которую напал мужчина в Подмосковье, призналась, что до сих пор испытывает сильный стресс и беспокоится за безопасность своих близких. Пострадавшая призналась, что не может уснуть по ночам.
"Иногда звоню своей маме. Нападавший со мной не связывался", — поделилась она с Телеканалом "360".
Виктория также опасается, что нападавший может попросить своих знакомых следить за ней и её семьёй.
Напомним, что в 8 марта Дмитрове мужчина, который ехал в пассажирском сиденье машины своей дочери, посчитал, что Виктории следовало уступить дорогу. Он вышел из машины, разбил стекло и ударил девушку.
В отношении напавшего возбуждено дело по статье о о хулиганстве.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.