"Не сплю ночами": глухонемая девушка, на которую напал мужчина 8 марта, рассказала, что боится за свою семью

Пережившая нападение мужчины в Подмосковье девушка призналась, что испытывает страх за свою семью

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глухонемая девушка-таксистка Виктория, на которую напал мужчина в Подмосковье, призналась, что до сих пор испытывает сильный стресс и беспокоится за безопасность своих близких. Пострадавшая призналась, что не может уснуть по ночам.

"Иногда звоню своей маме. Нападавший со мной не связывался", — поделилась она с Телеканалом "360".

Виктория также опасается, что нападавший может попросить своих знакомых следить за ней и её семьёй.

Напомним, что в 8 марта Дмитрове мужчина, который ехал в пассажирском сиденье машины своей дочери, посчитал, что Виктории следовало уступить дорогу. Он вышел из машины, разбил стекло и ударил девушку.

В отношении напавшего возбуждено дело по статье о о хулиганстве.