Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Новой Москве, и выжил

В поселении Десеновское, которое находится в Новой Москве, маленький мальчик выпал из окна на четвертом этаже. Ему удалось выжить.
Как стало известно, пока родители были на работе, за трехлетним мальчиком дома следили бабушка и прабабушка. Последняя оставила в одной из комнат открытым окном, а сама отправилась на кухню.
Бабушка и прабабушка были отвлечены разговором, пока одна из них не захотела проверить ребенка. Зайдя к нему в комнату, она обнаружила, что он пропал. Две пенсионерки решили посмотреть в окно, и заметили следы на сугробе. Они сразу пошли на улицу, где к ним уже шел мальчик. У него не было видно никаких ушибов или травм.
Позже женщины рассказали обо всем родителям ребенка, которые после отвезли его на осмотр в больницу. Там тоже не обнаружили никаких последствий.
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