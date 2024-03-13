Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Новой Москве, и выжил

В Новой Москве маленький мальчик выпал из окна

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В поселении Десеновское, которое находится в Новой Москве, маленький мальчик выпал из окна на четвертом этаже. Ему удалось выжить.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Как стало известно, пока родители были на работе, за трехлетним мальчиком дома следили бабушка и прабабушка. Последняя оставила в одной из комнат открытым окном, а сама отправилась на кухню.

Бабушка и прабабушка были отвлечены разговором, пока одна из них не захотела проверить ребенка. Зайдя к нему в комнату, она обнаружила, что он пропал. Две пенсионерки решили посмотреть в окно, и заметили следы на сугробе. Они сразу пошли на улицу, где к ним уже шел мальчик. У него не было видно никаких ушибов или травм.

Позже женщины рассказали обо всем родителям ребенка, которые после отвезли его на осмотр в больницу. Там тоже не обнаружили никаких последствий.