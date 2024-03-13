Два студента из Омска обвиняются в изнасиловании своего однокурсника по сообщению источника

По информации источника в правоохранительных органах, двум студентам Омского государственного технического университета было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над однокурсником.
Данный инцидент произошел в одном из общежитий омского университета 8 марта, в в Международный женский день.
"Двое избили третьего, совершили сексуальное насилие с использованием бутылки и искусственного фаллоса, забрали деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке", — сообщает источник.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье, регулирующей насильственные действиях сексуального характера. Согласно сообщению из источника, преступники уже заключены в СИЗО по судебному решению.
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