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Два студента из Омска обвиняются в изнасиловании своего однокурсника по сообщению источника

Источник сообщил о случившемся изнасиловании однокурсника студентами в Омске

0:43
Происшествия

По информации источника в правоохранительных органах, двум студентам Омского государственного технического университета было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над однокурсником.

Источник сообщил о случившемся изнасиловании однокурсника студентами в Омске
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Данный инцидент произошел в одном из общежитий омского университета 8 марта, в в Международный женский день.

"Двое избили третьего, совершили сексуальное насилие с использованием бутылки и искусственного фаллоса, забрали деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке", — сообщает источник.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье, регулирующей насильственные действиях сексуального характера. Согласно сообщению из источника, преступники уже заключены в СИЗО по судебному решению.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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