На Воронежскую область был налёт беспилотников, пострадавших нет

На Воронежскую область минувшей ночью был произведён налёт беспилотников ВСУ, о чём сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В ряде райнов области при падении беспилотников были повреждены несколько жилых частных домов и трансформаторная станция. В самом Воронеже, в Советском районе, частично был разрушен магазин. Пострадавших нет. Все разрушения фиксируются и производится оперативный ремонт. Большинство БПЛА были сбиты на подлёте, и тяжёлых последствий удалось избежать.
ВСУ на этой неделе активизировали провокации с налётами беспилотников и вылазками на границу РФ. Эта активность, по мнению Владимира Путина, связана с предстоящими выборами президента.
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