На Воронежскую область был налёт беспилотников, пострадавших нет

В Воронежской области сбили 30 беспилотников ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Воронежскую область минувшей ночью был произведён налёт беспилотников ВСУ, о чём сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Фото: ВК НИУ "МЭИ"

В ряде райнов области при падении беспилотников были повреждены несколько жилых частных домов и трансформаторная станция. В самом Воронеже, в Советском районе, частично был разрушен магазин. Пострадавших нет. Все разрушения фиксируются и производится оперативный ремонт. Большинство БПЛА были сбиты на подлёте, и тяжёлых последствий удалось избежать.

ВСУ на этой неделе активизировали провокации с налётами беспилотников и вылазками на границу РФ. Эта активность, по мнению Владимира Путина, связана с предстоящими выборами президента.