ВФУ нанесли 34 артиллерийских удара по территории ДНР за минувшие сутки

ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

За прошедшие сутки украинские войска подвергли территорию Донецкой Народной Республики 34 артиллерийским обстрелам. Сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Фото: polskieradio.pl

Правительство ДНР в своем Telegram-канале сообщило, что за минувшие сутки зарегистрирована тридцать четыре атаки со стороны Киевского режима. На Донецком направлении произведено 10 атак. Двадцать четыре удара пришлось на Горловское направление.

Представительство отдельно отметило, что ВФУ выпустило 99 различных боеприпасов.

В результате террористических атак со стороны ВСУ было ранено шесть человек.