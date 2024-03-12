В Ростовской области произошла атака беспилотников

Волгодонск атакован беспилотниками ВСУ

В Волгодонске с наступлением тёмного времени суток произошла атака беспилотников. Распространяется видео с работой ПВО по объектам в небе. По мнению местных жителей, беспилотники могут быть нацелены на Ростовскую АЭС.

Фото: orenburg.media

Официальные власти Ростовской области пока не подтверждают сведений об атаке беспилотников и работе ПВО в Волгодонске. Тем более ничего не говорится про работу и безопасность АЭС. Граждан просят сохранять спокойствие.

Беспилотники Украины на этой неделе запускаются с особенной активностью. Они запускаются в тёмное время суток для дезориентации радаров. Однако большинство дронов всё равно уничтожается на подлёте к целям.