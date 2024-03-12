Экстремалы спасли товарища из лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии

МЧС Хакасии настоятельно предупреждает о рисках, связанных с возможностью схода лавин. Участники экстремальных видов спорта должны всегда быть готовы к возникновению опасных ситуаций.
Даже умеренные склоны с наклоном от 15 до 20 градусов, покрытые снегом, представляют потенциальную угрозу лавинообразования, и их следует преодолевать с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Обязательно имейте при себе бипер и лопату. Категорически не рекомендуется заниматься катанием в одиночестве.
Приводя в пример случай из Орджоникидзевского района, спасатели подчеркивают важность грамотной подготовки и наличия специализированного лавинного оборудования. Благодаря слаженным действиям и наличию соответствующего оборудования экстремалы смогли эффективно спасти жизнь человека, сообщает newkhakasiya.online.
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