Экстремалы спасли товарища из лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

МЧС Хакасии настоятельно предупреждает о рисках, связанных с возможностью схода лавин. Участники экстремальных видов спорта должны всегда быть готовы к возникновению опасных ситуаций.

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Даже умеренные склоны с наклоном от 15 до 20 градусов, покрытые снегом, представляют потенциальную угрозу лавинообразования, и их следует преодолевать с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Обязательно имейте при себе бипер и лопату. Категорически не рекомендуется заниматься катанием в одиночестве.

Приводя в пример случай из Орджоникидзевского района, спасатели подчеркивают важность грамотной подготовки и наличия специализированного лавинного оборудования. Благодаря слаженным действиям и наличию соответствующего оборудования экстремалы смогли эффективно спасти жизнь человека, сообщает newkhakasiya.online.