Пожар, возникший на месте крушения Ил-76 в Ивановской области успешно ликвидирован

По информации главы региона Станислава Воскресенского, находящего на месте происшествия, пожар, произошедший на месте крушения самолета в Ивановской области, был успешно ликвидирован.
Минобороны РФ сообщило о трагедии в Ивановской области: выполняя плановый рейс, самолет Ил-76 потерпел крушение из-за пожара в одном из двигателей при взлете, на борту были восемь членов экипажа и семь пассажиров. Главное командование Воздушно-космических сил России уже направило комиссию на аэродром Иваново.
"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: "Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали", — уточняет Правительство Ивановской области в своем сообщении, размещенном в Telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших летчиков экипажа самолета Ил-76 и поручил оказать любую необходимую помощь.
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