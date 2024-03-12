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Пожар, возникший на месте крушения Ил-76 в Ивановской области успешно ликвидирован

Пожар на месте крушения Ил-76 в Ивановской области ликвидирован

0:58
Происшествия

По информации главы региона Станислава Воскресенского, находящего на месте происшествия, пожар, произошедший на месте крушения самолета в Ивановской области, был успешно ликвидирован.

Пожар на месте крушения Ил-76 в Ивановской области ликвидирован
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Kollmann

Минобороны РФ сообщило о трагедии в Ивановской области: выполняя плановый рейс, самолет Ил-76 потерпел крушение из-за пожара в одном из двигателей при взлете, на борту были восемь членов экипажа и семь пассажиров. Главное командование Воздушно-космических сил России уже направило комиссию на аэродром Иваново.

"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: "Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали", — уточняет Правительство Ивановской области в своем сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших летчиков экипажа самолета Ил-76 и поручил оказать любую необходимую помощь.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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