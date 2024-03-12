Власти Белгородской области сообщили о кибератаке на несколько электронных сервисов

Произошла атака на электронные сервисы правительства Белгородской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке, были обнаружены сообщения, выдававшиеся за предоставленные губернатором.

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"Ряд электронных сервисов Правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе - сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора", - сообщил Четвериков в социальной сети "ВКонтакте".

В свете последних событий, региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков подчеркивает важность доверия лишь тем информационным ресурсам, которые были подвергнуты проверке.