Власти Белгородской области сообщили о кибератаке на несколько электронных сервисов

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Произошла атака на электронные сервисы правительства Белгородской области

0:44
Происшествия

Региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке, были обнаружены сообщения, выдававшиеся за предоставленные губернатором.

Произошла атака на электронные сервисы правительства Белгородской области
Фото: commons.wikimedia.org by Almonroth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Ряд электронных сервисов Правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе - сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора", - сообщил Четвериков в социальной сети "ВКонтакте".

 В свете последних событий, региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков подчеркивает важность доверия лишь тем информационным ресурсам, которые были подвергнуты проверке.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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