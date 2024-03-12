Скопление живой силы и техники противника уничтожалось в приграничных районах

Появляются первые подробности атаки украинских ДРГ в Курской и Белгородской областях

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Александр Коц: подготовка ДРГ была раскрыта несколько дней назад.

Фото: redstar.ru

Военкор Коц в своем Telegram-канале сообщил, что ВС РФ наносили удары по скоплению живой силы и техники противника в приграничных районах. Военкор допустил, что распространяемые видеоролики с заходом противника на территорию России могли быть сняты заранее с целью информационной диверсии. Он так же отметил, что активизация ВСУ в приграничных районах может быть связана с предстоящими выборами президента.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко подтвердил информацию о попытке прорыва ВФУ в Курскую и Белгородскую области.

ВФУ в составе нескольких ДРГ пытаются проникнуть в приграничные районы РФ на нескольких пикапах, попытка прорыва предпринята во вторник, 12 марта.

Власти регионов пока не делали никаких заявлений по поводу случившегося.