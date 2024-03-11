Владелицу картинга осудят за покалеченного ребенка в Волгограде

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Расследование уголовного дела, которое было начато в отношении 39-летней предпринимательницы, завершено Следственным комитетом России, как сообщает пресс-служба этого ведомства.

Фото: Wikipedia by Superkart rob

Женщине предстоит ответить перед законом по обвинению в предоставлении услуг, не соответствующих стандартам безопасности, после того как 14-летняя девочка получила серьезные травмы, катаясь на ее картинге "Crazy Cart 34" в Тракторозаводском районе.

По данным правоохранительных органов, девочку посадили в машинку без проведения необходимого инструктажа по безопасности и без предоставления защитного снаряжения. Более того, машинка, на которой она каталась, оказалась неисправной, лишенной тормозов.

В результате столкновения с другим транспортным средством школьница получила серьезные травмы. Уголовное дело было передано прокурору в ближайшее время после завершения расследования, сообщает novostivolgograda.ru.