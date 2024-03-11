Житель Ивановской области был заключён под стражу за перевод криптовалюты для ВСУ

За государственную измену был арестован житель Ивановской области

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

УФСБ по Ивановской области сообщает о решении суда относительно жителя региона, подозреваемого в финансовой помощи украинской националистической организации, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о государственной измене.

Фото: flickr.com by NATO Training Mission-Afghanistan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области по оперативным материалам военной контрразведки и УМВД России по Ивановской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин РФ 1993 года рождения", — уточняется в сообщении.

Спецслужбы установили, что 31-летний мужчина осуществлял транзакции с криптовалютой для украинской националистической группировки, признанной Россией террористической. Члены этой организации "в составе ВСУ принимают участие в противостоянии Вооруженным силам и Войскам национальной гвардии России".

Мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, был заключен в следственный изолятор на два месяца решением октябрьского районного суда города Иваново 5 марта (об этом ранее не сообщалось).