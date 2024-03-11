Житель Ивановской области был заключён под стражу за перевод криптовалюты для ВСУ

УФСБ по Ивановской области сообщает о решении суда относительно жителя региона, подозреваемого в финансовой помощи украинской националистической организации, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о государственной измене.
"Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области по оперативным материалам военной контрразведки и УМВД России по Ивановской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин РФ 1993 года рождения", — уточняется в сообщении.
Спецслужбы установили, что 31-летний мужчина осуществлял транзакции с криптовалютой для украинской националистической группировки, признанной Россией террористической. Члены этой организации "в составе ВСУ принимают участие в противостоянии Вооруженным силам и Войскам национальной гвардии России".
Мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, был заключен в следственный изолятор на два месяца решением октябрьского районного суда города Иваново 5 марта (об этом ранее не сообщалось).
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