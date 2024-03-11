Вице-президент банка "Россия" арестован по делу о коммерческом подкупе

Суд арестовал вице-президента банка "Россия"

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вице-президент банка "Россия" Игорь Андреев арестован до 4 мая по решению суда в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ярославской области

Андрееву вменяется в вину получение 2 млн. рублей от двух бизнесменов, владельцев будущего элитного посёлка, инвестором строительства которого является банк "Россия". Полученные деньги полагались Игорю Андрееву за кураторство реализацией проекта, в условиях контракта они прописаны не были. Таким образом, руководство банка получило повод обвинить вице-президента совершении правонарушения, предусмотренного 208.4 УК РФ (подкуп в особо крупном размере). Андреев уже участвовал в подобных схемах и за свои услуги получил ранее около 30 млн. рублей.

На работе банка с населением проблемы в руководстве не сказываются.