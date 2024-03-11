"Не справочное бюро". Сотрудница Ozon распылила перцовый баллончик в лицо известному режиссеру Гунару Ласту

Сотрудница пункта выдачи заказов Ozon у метро "Белорусская" напала на известного советского режиссера, народного артиста и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Янге Ласта. Об этом сообщает Mash.
По сведениям источника, женщина распылила на 82-летнего режиссера перцовый баллончик, когда он пытался забрать свой заказ перед отъездом в зону СВО.
7 марта в ПВЗ в Грузинском переулке между сотрудницей пункта выдачи и мужчиной произошел конфликт. Когда обнаружилось, что заказа нет, то на вопросы Ласта женщина в грубой форме заявила, что она "не справочное бюро" и не отвечает за работу маркетплейса. В ходе разговора сотрудница перешла на крик, а потом прыснула мужчине из перцового баллончика в лицо.
Режиссеру пришлось вызвать скорую. Приехав на место происшествия, медики оказали Ласту первую помощь и предложили поехать в больницу, но он отказался. Позже к пункту выдачи приехал наряд полицейских и мужчина написал заявление на сотрудницу маркетплейса.
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