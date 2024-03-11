Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После отставки Залужного исчез комбриг с Авдеевского направления
Политолог Леви: вопрос об отправке войск НАТО на Украину не стоит
Летевшую в Сочи девушку сняли с рейса за нецензурную брань и драку
Kion выложил музыкальный тизер нового сезона сериала "Обоюдное согласие"
В Запорожской области был принят закон об омбудсмене
Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony
Теплица или парник? Разбираемся что лучше подойдёт для вашего участка
Певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте
Как подобрать время для тренировок
"Не справочное бюро". Сотрудница Ozon распылила перцовый баллончик в лицо известному режиссеру Гунару Ласту

В Москве сотрудница пункта выдачи Ozon напала на советского режиссера Гунара Ласта

1:10
Происшествия

Сотрудница пункта выдачи заказов Ozon у метро "Белорусская" напала на известного советского режиссера, народного артиста и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Янге Ласта. Об этом сообщает Mash.

В Москве сотрудница пункта выдачи Ozon напала на советского режиссера Гунара Ласта
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

По сведениям источника, женщина распылила на 82-летнего режиссера перцовый баллончик, когда он пытался забрать свой заказ перед отъездом в зону СВО. 

7 марта в ПВЗ в Грузинском переулке между сотрудницей пункта выдачи и мужчиной произошел конфликт. Когда обнаружилось, что заказа нет, то на вопросы Ласта женщина в грубой форме заявила, что она "не справочное бюро" и не отвечает за работу маркетплейса. В ходе разговора сотрудница перешла на крик, а потом прыснула мужчине из перцового баллончика в лицо.

Режиссеру пришлось вызвать скорую. Приехав на место происшествия, медики оказали Ласту первую помощь и предложили поехать в больницу, но он отказался. Позже к пункту выдачи приехал наряд полицейских и мужчина написал заявление на сотрудницу маркетплейса.

Ранее блогер Ксения Собчак продемонстрировала архивное фото с Павлом Волей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов Любовь Степушова Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony
Певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте
Как подобрать время для тренировок
СNN: в России производится втрое больше снарядов, чем в США и странах Европы
Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов
Эксперт Ситников: если батарея смартфона раздувается, срочно меняйте её
Генерал Скшипчак: Армия Польши пришла в упадок вслед за всей Европой
Смартфоны с российской ОС "Аврора" выходят на рынок
Европа прекратит поддержку Украины в случае победы Трампа
Новый офис "Ингосстраха" открылся в Санкт-Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников